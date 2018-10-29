В Кировске пройдет «Ночь искусств»

3 ноября в Музейно-выставочном центре КФ АО «Апатит» пройдет первая «Ночь искусств». 22 мероприятия за 6 часов на тему литературы, изобразительного искусства, музыки, театра, архитектуры и кино. «Ночь искусств» начнётся в 17.00 и закончится в 23.00.

Программа разбита на три периода, мероприятия подобраны для различных возрастных групп. Некоторые мастер-классы требуют предварительной записи.