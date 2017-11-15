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Мурманская область. Арктика15.11.17 10:09

В Кировске пройдут испытания системы предупредительного спуска снежных лавин

16 ноября в Кировске будут проводиться испытания системы предупредительного спуска снежных лавин «Снежная стрела» и противолавинного комплекса «Нурис».

В четверг с 10.00 до 17.00 планируются работы по проведению приёмочных испытаний системы предупредительного спуска снежных лавин «Снежная стрела», противолавинного комплекса «Нурис» и противолавинного выстрела ПЛВ-1,0. Испытания будут проводиться в лавинных очагах №№ 60 и 62 (северный склон горы Коашва) на территории Восточного рудника КФ АО «Апатит».

Географические координаты места: 67°38'23'' с.ш., 33°55'52'' в.д.

С целью обеспечения личной безопасности в этот период запрещается нахождение людей в опасной зоне. Телефон оперативного дежурного поисково-спасательного подразделения (город Кировск) МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.

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