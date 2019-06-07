В Кировске пройдут первые на Кольском полуострове ночные игры юкигассен

С 5 на 6 июля в Кировске в рамках проекта «Для тех, кто знает толк в снеге» впервые состоятся летние игры юкигассен. Мероприятие было решено провести ночью, чтобы подчеркнуть особенность лета в Заполярье. Игры «Summer Night» пройдут в рамках девятидневного мультифестиваля «Полярный день» – череды творческих, спортивных, культурных и музыкальных мероприятий.

Ассоциация юкигассен Мурманской области в этот раз проводит соревнования с упрощенными требованиями к участникам. В команду нужно набрать всего пять игроков и капитана, независимо от пола. В соревнованиях не будет учитываться и верхняя возрастная граница, однако все участники должны быть старше восемнадцати лет.

«Юки» в переводе с японского – это снег, «гассен» – битва. Мы хотим показать, что здесь, на Севере, в самом сердце Хибин, люди действительно «знают толк в снеге», поэтому мы решили не отказываться от основной составляющей проекта – снега, и даже летом будем играть снежками, что придаст сражениям зимнюю суровость», – рассказала Полина Бусыгина, представитель Ассоциации юкигассен Мурманской области.

Летние игры юкигассен «Summer Night» пройдут на территории стадиона «Горняк» (ул. 50 лет Октября, 4а).