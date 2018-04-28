В Кировске рецидивист напал на мужчину и ограбил его

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение об ограблении от жителя города Кировска.

Полицейские, прибыв на место происшествия к дому по проспекту Ленина, в ходе опроса потерпевшего установили, что на него неожиданно напал неизвестный. Злоумышленник, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, похитил из кармана куртки у мужчины три тысячи рублей, после чего скрылся.

Приметы злоумышленника были переданы дежурным нарядам полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен полицейскими. Выяснилось, что он уже находится под следствием за ранее совершенное преступление. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, угон и ограбление. Подозреваемый рассказал, что похищенные денежные средства сразу потратил на собственные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.