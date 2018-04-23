Мурманская область. Арктика23.04.18 10:44
В Кировске сгорел грузовой автомобиль
22 апреля 2018 года в 13.25 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Кировск, район склада С.В. Пекарь. В результате пожара внутренняя часть кабины выгорела полностью, снаружи уничтожено лакокрасочное покрытие по всей площади кабины, кузов деформирован, двигатель закопчен.
На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 5 человек личного состава, 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.
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Последние комментарии
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
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