В Кировске состоялась встреча замещающих родителей Мурманской области

На базе Кировской службы сопровождения замещающих семей Ассоциация замещающих родителей Мурманской области провела «круглый стол» для представителей общественных объединений и клубов замещающих семей. В работе мероприятия приняли участие специалисты Министерства образования и науки Мурманской области, муниципальных органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, служб сопровождения замещающих семей.

Участники круглого стола познакомились с опытом работы клуба замещающих родителей города Кировска «Колосок» и клуба для детей из замещающих семей «ДаР», обсудили сложные вопросы, возникающие при воспитании детей, оставшихся без попечения родителей, а также перспективы и планы работы клубов на следующий учебный год.

Отчетная встреча представителей региональной общественной организации «Ассоциация замещающих родителей Мурманской области» состоится в сентябре текущего года, а в ноябре замещающие родители смогут принять участие в областном форуме замещающих семей.