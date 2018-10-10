В Кировске состоялось заседание оргкомитета Горнопромышленной конференции

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел заседание организационного комитета Горнопромышленной конференции. Очередная Горнопромышленная конференция традиционно состоится 15-16 ноября в Кировске в рамках VII Мурманской международной деловой недели.

Первый заместитель главы региона отметил, что подготовка к VII ММДН входит в завершающую стадию, и познакомил членов оргкомитета с предварительной программой, а также ходом работы по организации основных мероприятий международной деловой недели.

«Не буду перечислять все мероприятия – их очень много. Из нового – продолжается работа с Министерством иностранных дел РФ. Они намерены провести здесь международную секцию Баренцева сотрудничества в Арктике. Кроме того, в рамках ММДН состоится Экологический форум «Норникеля»», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Участники заседания обсудили концепцию проведения и программу Горнопромышленной конференции с учетом предложения АО «Апатит».