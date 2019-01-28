В Кировске состоялось заседание оргкомитета Международной горнопромышленной конференции

В Кировске под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось заседание организационного комитета Международной горнопромышленной конференции Баренцева Евроарктического региона (МГПК БЕАР). В повестке – обсуждение итогов МГПК БЕАР-2018, состоявшейся в ноябре минувшего года в рамках VII Мурманской международной деловой недели.

Конференция, восьмая по счёту, собрала рекордное за все годы проведения МГПК БЕАР число участников. В пленарном заседании приняли участие более 270 представителей горнодобывающей и горноперерабатывающей отраслей, сервисных предприятий, науки, высших учебных заведений, региональной и муниципальной власти, а с учётом специалистов, присоединившихся к работе конференции в секциях и «круглых столах», количество участников составило более 300.

Кроме того, участники заседания согласовали тематику и основные доклады МГПК БЕАР-2019. Основная тема предстоящей конференции – «Стратегическое партнерство – путь к устойчивому развитию предприятий горнопромышленного комплекса Арктики». Также на заседании оргкомитета сформирован состав рабочих органов МГПК БЕАР-2019.