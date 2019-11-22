Мурманская область. Арктика22.11.19 07:00
22 и 23 ноября спортсменов ждёт борьба на дистанциях 5 и
10 км классическим и вольным стилем. Победители и их тренеры получат денежные призы, учрежденные компанией «ФосАгро». Общий призовой фонд составляет около миллиона рублей.
В Кировске стартовали традиционные лыжные соревнования «Хибинская гонка» - общий призовой фонд 1 млн рублей
В Кировске вчера был дан старт традиционным лыжным соревнованиям «Хибинская гонка».
«Хибинская гонка» имеет всероссийский статус и пройдет на базе лыжного комплекса «Тирвас». В соревнованиях принимают участие порядка 170 спортсменов из различных регионов России, а также Республики Беларусь. Это первые в Северо-Западном федеральном округе зимние старты Международной федерации лыжного спорта (FIS).
22 и 23 ноября спортсменов ждёт борьба на дистанциях 5 и
24 ноября на лыжню выйдут юные спортсмены 11–18 лет.
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