В Кировске стартовали традиционные лыжные соревнования «Хибинская гонка» - общий призовой фонд 1 млн рублей

В Кировске вчера был дан старт традиционным лыжным соревнованиям «Хибинская гонка».

«Хибинская гонка» имеет всероссийский статус и пройдет на базе лыжного комплекса «Тирвас». В соревнованиях принимают участие порядка 170 спортсменов из различных регионов России, а также Республики Беларусь. Это первые в Северо-Западном федеральном округе зимние старты Международной федерации лыжного спорта (FIS).

22 и 23 ноября спортсменов ждёт борьба на дистанциях 5 и 10 км классическим и вольным стилем. Победители и их тренеры получат денежные призы, учрежденные компанией «ФосАгро». Общий призовой фонд составляет около миллиона рублей.

24 ноября на лыжню выйдут юные спортсмены 11–18 лет.