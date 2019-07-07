В рамках мультифестиваля «Полярный день», который проходит в Кировске, сварена самая большая в мире уха из местной рыбы. Достижение попадет в Книгу рекордов России с последующим занесением в реестр.

В 500-литровом котле на костре была сварена уха из 30 видов рыб, обитающих на Кольском полуострове.

Установке рекорда предшествовала большая подготовительная работа. Опытные заполярные рыбаки занимались отловом рыбы для ухи на реках и озерах полуострова, Белом и Баренцевом морях. При этом для приготовления ухи были использованы только те виды рыб, которые не являются краснокнижными. Перед закладкой рыбы экземпляр каждого вида был представлен гостям фестиваля в демонстрационной палатке. Огромный котел был сварен специально к мероприятию – в дальнейшем его будут использовать на кулинарных праздниках и фестивалях. Была разработана и изготовлена декоративная крышка для котла с символичной рыбой на ручке. В процессе приготовления следили за костром, поддерживая необходимую температуру, сразу несколько истопников. Непосредственно варкой занимались три профессиональных повара.

Угоститься уникальной ухой одномоментно смогли около 1,5 тысячи человек – гостей горного рок-фестиваля, организованного в рамках мультифестиваля «Полярный день».