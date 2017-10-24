В Кировске телефонные мошенники похитили у пенсионерки 45 тысяч рублей

В отдел полиции по городу Кировску МО МВД России «Апатитский» обратилась 89-летняя местная жительница.

Пожилая женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее двоюродный брат избил человека. Если женщина не заплатит 45 тысяч рублей, которые будут переданы якобы пострадавшему в драке, в отношении ее родственника будет возбуждено уголовное дело. Денежные средства пенсионерка передала неизвестному по месту жительства. Только после этого, созвонившись с двоюродным братом, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Мурманска и Мурманской области – будьте предельно внимательны при общении по телефону с незнакомыми людьми.

Не доверяйте всей информации, поступающей по телефону. Если вам сообщают о проблемах у родственников, в обязательном порядке перезвоните близким на номера мобильных телефонов. Ни в коем случае не передавайте деньги прибывшим посредникам. Предупредите своих пожилых родственников о возможных мошенничествах.