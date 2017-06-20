В Кировске успешно прошёл фестиваль «Белый иван-чай»

Фестиваль с романтичным названием «Белый иван-чай» состоялся. Несмотря на капризы погоды, все зрители, которые пришли на площадку у школы № 2, которые сходили на выставки, мастер-классы и посетили музыкальную гостиную, получили массу положительных эмоций, новых познаний и просто отлично отдохнули.

Обширная программа, разноплановая музыка, зажигательные, в том числе гавайские танцы, игры и хороводы, вкусная каша и чай с баранками и шоу с ледовыми скульптурами – всё это создавало ощущение всеобщего веселья и радости.

В числе организаторов мероприятия – комитет образования, культуры и спорта администрации Кировска, городской Дворец культуры, Кировский историко-краеведческий музей, библиотеки Кировска и Апатитов, детская школа искусств имени Розанова. Главный идейный вдохновитель и автор фестиваля – преподаватель местной школы искусств Наталья Елизарова.