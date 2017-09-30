В Кировске во время общегородского субботника было вывезено около 80 тонн мусора

В сентябре на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией состоялся самое массовое экологическое мероприятие в новейшей истории России – Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия».

В нём приняли участие сотрудники администрации Кировска, рабочие предприятия АО «Апатит», образовательные организации, учреждения культуры, учреждения физической культуры и спорта, управляющие организации, ТСЖ, совместно с жителями.

Во время многочисленных субботников убирался мусор и ликвидировались несанкционированные свалки, сметалась опавшая листва, проводилась подготовка деревьев к зиме, посадка новых зелёных насаждений.

Всего на территории города Кировска в работах по санитарной очистке и уборке приняли участие 3250 человек, было задействовано 2 единицы специализированной техники, собрано и вывезено около 80 тонн мусора.