Мурманская область. Арктика12.12.19 09:30
В Кировске возможно кратковременное прерывание трансляции телеканалов
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает, что в связи с проведением 12-13 декабря (два дня) с 9.00 до 17.00 и 16 декабря - с 2.00 до 5.00 профилактических работ на объекте филиала ЦЭТВ Кировск возможно кратковременное прерывание трансляции телеканалов первого и второго мультиплексов (ЦЭТВ) в сети IP ТВ оператора ООО «Телесеть».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Четверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
11.12.19 09:29
Пусть ОНФ дополнительно проверит, как и почему два здания бывших общежитий ММУ "исчезли", и как здание бывшего управления судоверфи вдруг стало жилым и пригодным для проживания...
Сергей
08.12.19 16:21
Строят сербы, китайцы, киргизы, Нову выдавливают. Снова прачка и не компетентность .
Комментарий к новости:Мегапроект стратегического значения в Белокаменке
Илья
07.12.19 05:45
По улице Свердлова тротуары не чистились вообще, когда снега было совсем мало. В дорожное управление звонили, и просили почистить - они плевать хотели на чьи-то "хотелки". А теперь тротуары совсем неп
Комментарий к новости:С выпавшим снегом не справляются ни лопата, ни грейдер
-Скоро в эфире11:15«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO ДеньгиРоссиян освободят от «банковского роуминга»-PRO ВалютуДоллар и евро торгуются вблизи уровней закрытия вчерашней сессии-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» внедрила систему онлайн-мониторинга гололедообразования на ЛЭП в Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыВ Мурманской области планируют в 2020 году поэтапно ввести в структуру аппаратов мировых судей шесть помощников
-Нам интересно Ваше мнение05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 287 человек