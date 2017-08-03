ЗАТО г.Североморск готовится к выборам главыВ Кировске впервые за последние 10 лет отмечается миграционный рост населения
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Мурманская область. Арктика03.08.17 07:30

В Кировске впервые за последние 10 лет отмечается миграционный рост населения

Как сообщает администрация муниципального образования г.Кировск, за 5 месяцев текущего года количество выехавших северян составило 479 человек, что на 30 человек (или на 5,9%) меньше аналогичных показателей прошлого года. За тот же период в Кировск прибыло 536 человек, что на 50 человек (или на 10,3%) превышает данные аналогичного периода прошлого года.

В целом миграционный приток за 5 месяцев 2017 года составил 57 человек. Расчётный коэффициент миграционного прироста за пять месяцев составил + 4,74‰. Положительная миграционная составляющая не отмечалась с 2007 года.

За период с января по май 2017 года коэффициент рождаемости (в годовом исчислении) составил 9,7 на 1000 населения, что ниже на 0,7 п.п. аналогичного показателя прошлого года. Коэффициент смертности (в годовом исчислении) составил 14,3 на 1000 населения, что ниже на 1,5 п.п. аналогичного показателя прошлого года. Коэффициент естественной убыли населения за пять месяцев 2017 года составил -4,6 человек на 1000 населения, сокращение по отношению к прошлогоднему показателю составило 1,0 п.п.

В итоге численность населения муниципального образования на 1 июня этого года  составила 28,865 тысячи человек, что на 2 человека (или на 0,01%) больше, чем по состоянию на начало текущего года.

 

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