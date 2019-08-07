В Кировске ввод в эксплуатацию дворца для спортивных и культурно-зрелищных мероприятий намечен на ближайшие недели

В рамках рабочей поездки в Кировск врио губернатора Андрей Чибис вчера проверил исполнение поручений, сформулированных по итогам встречи с жителями города, состоявшейся в ходе предыдущей поездки главы региона в муниципалитет. На совещаниях, которые провёл Андрей Чибис с участием региональных профильных министров, представителей муниципальной власти и подрядчиков, обсуждались вопросы качества горячего водоснабжения и корректировок платы за отопление, система медицинского обслуживания, а также ход строительства спортивных объектов в Кировске.

«Все решения по перерасчёту приняты, хочу понять, как они исполняются, чтобы больше не появлялись жалобы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона проконтролировал ход строительства спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием. Ввод в эксплуатацию дворца для спортивных и культурно-зрелищных мероприятий намечен на ближайшие недели. «Ледовый дворец в Кировске должен стать ещё одним центром развития спорта и туризма в Мурманской области», – отметил глава региона.

Также в городе идёт строительство ещё одного знакового для развития спортивной инфраструктуры объекта – административно-спортивного комплекса детско-юношеской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту.

Для повышения качества медобслуживания в Кировске реконструируют приёмное отделение стационара центральной городской больницы. На ассигнованные областным бюджетом 153 миллиона рублей уже к концу года планируется разделить потоки поступающих в больницу пациентов.

Глава региона ознакомился с ходом работ в медучреждении.

А вот о том, почему в городских округах город Кировск, город Полярные Зори, Терском муниципальном районе наблюдался наибольший удельный вес организаций, работавших нерентабельно (по 66,7%), он ничего не сказал.