В Кировске заканчивается отопительный период
Установившаяся в Кировске теплая погода – повод для завершения отопительного периода. Соответствующее постановление об окончании отопительного периода 2017/2018 гг. на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией сегодня подписал глава администрации Кировска Сергей Свинин.
Отопление в основной части жителей города перестанет поступать в квартиры жилых домов с 16 мая, микрорайоны Титан и Коашва отключат на день раньше – с 15 мая.
Завершится подача тепла и в социальные объекты города. Вместе с тем, в случае изменения погоды и похолодания коммунальные службы будут готовы оперативно вернуть отопление.
«Сады и школы в случае длительного понижения температуры обязательно должны быть подключены к отоплению», - поставил задачу Сергей Свинин.
С подобной ситуацией жители Кировска столкнулись минувшим летом. В июне после резкого похолодания, несмотря на официальное завершение отопительного сезона в детские сады было оперативно возвращено отопление.