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Мурманская область. Арктика15.05.18 15:22

В Кировске заканчивается отопительный период

Уста­но­вив­ша­я­ся в Ки­ров­ске теп­лая по­го­да – по­вод для за­вер­ше­ния ото­пи­тель­но­го пе­ри­о­да. Со­от­вет­ст­ву­ю­щее постановление об окончании отопительного периода 2017/2018 гг. на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией се­год­ня под­пи­сал гла­ва ад­ми­нист­ра­ции Ки­ров­ска Сер­гей Сви­нин.

Отоп­ле­ние в ос­нов­ной час­ти жи­те­лей го­ро­да пе­ре­ста­нет по­сту­пать в квар­ти­ры жи­лых до­мов с 16 мая, мик­ро­рай­о­ны Ти­тан и Ко­аш­ва от­клю­чат на день рань­ше – с 15 мая.

За­вер­шит­ся по­да­ча теп­ла и в со­ци­аль­ные объ­ек­ты го­ро­да. Вмес­те с тем, в слу­чае из­ме­не­ния по­го­ды и по­хо­ло­да­ния ком­му­наль­ные служ­бы бу­дут го­то­вы опе­ра­тив­но вер­нуть отоп­ле­ние.

«Са­ды и шко­лы в слу­чае дли­тель­но­го по­ни­же­ния тем­пе­ра­ту­ры обя­за­тель­но долж­ны быть под­клю­че­ны к отоп­ле­нию», - по­ста­вил за­да­чу Сер­гей Сви­нин.

С по­доб­ной си­ту­а­ци­ей жи­те­ли Ки­ров­ска столк­ну­лись ми­нув­шим ле­том. В июне пос­ле рез­ко­го по­хо­ло­да­ния, не­смот­ря на офи­ци­аль­ное за­вер­ше­ние ото­пи­тель­но­го се­зо­на в дет­ские са­ды бы­ло опе­ра­тив­но воз­вра­ще­но отоп­ле­ние.

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