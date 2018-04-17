В кировском филиале МАГУ прошел конкурс профмастерства «Лучший горняк 2018»

С 11 по 13 апреля в филиале МАГУ в Кировске проходил отборочный тур Международного конкурса профессионального мастерства «Лучший горняк-2018», который включал в себя выполнение профессионального комплексного задания по профильному направлению и состоял из двух уровней.



В соревнованиях приняли участие шесть студентов, которые в течение двух дней демонстрировали свои умения и навыки в соответствии с видами профессиональной деятельности.



13 апреля состоялась церемония закрытия отборочного тура Международного конкурса профессионального мастерства «Лучший горняк-2018», на которой были объявлены победители и призеры.



Абсолютным победителем по итогам соревнований, по мнению жюри, стал Юрий Морев, студент группы 3-ПРМ. Второе место занял студент группы 3-ПРМ Денис Глатанков. Дипломом за третье место награжден Сергей Виноградов, студент группы 3-ПРМ.



Участники, занявшие призовые места, отправятся защищать честь филиала на Международный конкурс профессионального мастерства «Лучший горняк-2018», который пройдет в Учалы республики Башкоркостан.