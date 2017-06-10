В Коашве состоялось открытие первой очереди пункта производства эмульсионно-взрывчатых веществ на промышленной площадке ГОК «Олений ручей»

В Коашве вчера заместитель губернатора Григорий Стратий принял участие в официальном открытии первой очереди пункта производства эмульсионно-взрывчатых веществ типа «Сибирит» по инновационной технологии АО «Нитро Сибирь» на промышленной площадке ГОК «Олений ручей».

В этом году для обеспечения проекта будет создано 23 новых рабочих места. В проект вложено 72 млн рублей. Объём производства эмульсионно-взрывчатых веществ в 2017-2018 гг. составит более 12 тысяч тонн в год. В 2019-2025 годах планируется наращивание объёмов производства для последующей реализации продукции в Мурманской области, в планах – выйти на экспортный рынок.

Наша справка:

АО «Нитро Сибирь» – один из ведущих российских производителей промышленных взрывчатых веществ типа «Сибирит».

Основными направлениями деятельности компании являются разработка и производство промышленных взрывчатых веществ; проектирование объектов по производству взрывчатых веществ; строительство и эксплуатация производств промышленных взрывчатых веществ; материально-техническое обеспечение и техническое сопровождение создаваемых производств; проектирование, производство и эксплуатация смесительно-зарядного оборудования.