В Коле дорожные полицейские вместе со школьниками провели акцию для водителей

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход» в Коле прошла акция «Водитель, пропусти пешехода!», в которой приняли участие старшеклассники школы №2.

На сегодняшний день на территории Кольского района с участием пешеходов зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 пешехода получили травмы различной степени тяжести, среди них двое детей. Одно ДТП произошло по вине ребенка-пешехода, осуществляющего переход проезжей части в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, в двух других происшествиях виноваты водители транспортных средств.

Выходя на пешеходные переходы с яркими воздушными шарами желтого цвета с призывом «Пропусти пешехода», участники акции тем самым старались привлечь внимание водителей и напомнить о том, что каждый водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Водители, видя ребят с воздушными шарами, были вежливыми и терпеливыми по отношению к участникам акции, останавливаясь перед пешеходными переходами и пропуская ребят.