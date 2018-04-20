Мурманская область. Арктика20.04.18 10:30
В Коле горел гараж
19 апреля в 13.55 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в гараже по адресу: г. Кола, ул. Зеленая набережная, ВСК № 1. В результате пожара обгорела внутренняя обшивка гаража, потолок. Производилось вскрытие кровли, из соседнего гаража эвакуирован а/м «Toyota».
На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 12 человек личного состава, 3 единицы техники.
Причины пожара устанавливаются.
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