В Коле горел гараж

19 апреля в 13.55 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в гараже по адресу: г. Кола, ул. Зеленая набережная, ВСК № 1. В результате пожара обгорела внутренняя обшивка гаража, потолок. Производилось вскрытие кровли, из соседнего гаража эвакуирован а/м «Toyota».

На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 12 человек личного состава, 3 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.