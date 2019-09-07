В Коле на главной площади ввели в строй светофоры с кнопкой вызова для пешеходов

«Мурманскавтодор» сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кола – Мурмаши (км 3+006 - проспект Виктора Миронова, на пешеходном переходе в районе автобусной остановки «Площадь Кола») 5 сентября были включены в работу светофоры с кнопкой вызова для пешеходов.

После нажатия кнопки следует дождаться зелёной пешеходной фазы (она составляет 25 секунд), при этом дополнительно загорается надпись «ИДИТЕ», включается звуковой сигнал и виден обратный отсчёт секунд.

Специалисты «Мурманскавтодора» просят водителей быть внимательнее при проезде данного участка региональной дороги, а пешеходам не забывать про нажатие кнопки для перехода проезжей части.