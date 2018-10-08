В Коле наградили работников сельского хозяйства

В выходные в Кольском районном Центре культуре состоялись торжественные мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Самых результативных фермеров региона, которые своим кропотливым каждодневным трудом внесли большой вклад в продуктовую безопасность Мурманской области, наградили Благодарностями и Грамотами.

- Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что благодаря поддержке Правительства РФ нам удалось сохранить сельское хозяйство в Заполярье, - сказала на открытии торжественного мероприятия заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. – Сегодня наша приоритетная задача - поддержка малых крестьянско-фермерских хозяйств. Помимо грантов до 2 миллионов рублей, которые мы выделяем небольшим хозяйствам через Министерство сельского хозяйства, также с 1 октября этого года мы понизили для крестьянско-фермерских хозяйств до 5% ставку микрозаймов в региональном «Фонде развития малого предпринимательства». Для получения этих займов необходимо обратиться в фонд, специалисты помогут оформить заявку и подскажут какие документы необходимо собрать. Помимо этого мы работаем в рамках Федерального национального проекта, сейчас мы ожидаем поступление средств и из этого источника, которые тоже пойдут на поддержку наших предприятий. Сохраняется у нас и поддержка предприятий аквакультуры, они есть и в Кольском районе, в этом году одна из крупнейших компаний планирует зарыбление.

Работников сельского хозяйства поздравил и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

- Этот день объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности, -отметил председатель регионального парламента. – Здесь, на Кольской земле сельское хозяйство всегда играло особую роль в жизни северян. Несмотря на все сложности, суровый климат, вы постарались сохранить все лучшее, что было накоплено за многие десятилетия.

Сегодня Кольский район по праву считается одним из самых сельскохозяйственных в регионе. На его территории работают как крупные сельхозпредприятия, так и малые фермерские хозяйства. Поддержка не ограничивается только грантами и субсидиями, в частности сейчас прорабатывается вопрос о создании в ряде муниципальных образований района фирменных магазинов с продукцией местных фермеров.

- По поручению губернатора Мурманской области Марины Ковтун мы планируем построить в районе выезда из поселка Тулома большой крытый рынок для фермеров, - рассказал глава Кольского района Андрей Малхасян. - Сейчас на этом месте установлены лотки и открытые киоски. Фермеры вынуждены торговать своей продукцией на морозе. Конечно, это не недопустимо. Строительство павильона должно завершиться уже к июлю следующего года. Уверен в новых, современных помещениях будет комфортно и представителям малого бизнеса, и покупателям. Помимо этого у нас есть договоренности с ГОУСП «Тулома» о том, что администрация района предоставит предприятию либо землю, либо помещения под строительство фирменных магазинов совхоза. В них жители смогут приобрести свежее мясо, молоко и другую продукцию предприятия. Такие торговые точки появятся в Коле, Молочном и Мурмашах. Также наши бюджетные учреждения заключают договора с «Туломой» о приобретении товаров этого производителя. В конечном итоге от этого выигрывают наши дети, которые питаются в школах и детских садах свежими, качественными и полезными продуктами.