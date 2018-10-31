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Мурманская область. Арктика31.10.18 11:34

В Коле открыли памятник «Жертвам политических репрессий»

30 октября в Коле состоялось открытие памятника «Жертвам политических репрессий». Торжественный митинг приурочили ко Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается в стране с 1991 года.

В 30-е годы прошлого века Мурманская область развивалась во многом благодаря труду, в том числе, ссыльных переселенцев. Лагеря системы ГУЛАГ располагались в Заполярье на территории населённых пунктов: Абрам-Мыс, Апатиты, Ёна, Кандалакша, Кировск, Ковдор, Кола, Ловозеро, Мишуково-Лавна, Мончегорск, Мурмаши, Нивастрой, о. Кильдин, о. Олений, Пинозеро, Поной, Порт-Владимир, Пулозеро, Ревда, Сайда-Губа, Титан, Торос-остров и Хибины. Только за один год, с 1930-го по 1931-й, на Кольский полуостров было выслано около 50 000 человек из семей раскулаченных. Все основные крупные промышленные предприятия Заполярья построены потом и кровью заключённых, лежат их кости практически и под всеми железнодорожными ветками региона.

- Время репрессий - кровавый и жестокий период в нашей истории, - отметил на торжественном митинге глава Кольского района Андрей Малхасян. – Жертвами политических репрессий стали миллионы человек по всей стране. Кото-то осудили и расстреляли, кото-то отправили в лагеря. Память о трагедии миллионов семей, пострадавших во время репрессий, также священна, как и память о Победе в Великой Отечественной Войне. Это наша история. Были попытки оправдать политические репрессии, какими-то высшими государственными целями, этого делать нельзя. Ведь нет ничего ценнее, чем человеческая жизнь!

- Сегодня не просто День памяти жертв политических репрессий, это национальная трагедия, о которой мы никогда не должны забывать, - сказал на открытии памятника глава администрации Кольского района Александр Лихолат. – Конечно, в 30-е годы прошлого века, а также в 40-е послевоенные годы, страна совершила настоящее индустриальное чудо. В кратчайшие сроки строились и восстанавливались города, порты, комбинаты, железные дороги и электростанции. Все эти объекты возведены руками миллионов людей, приговорённых без суда и следствия. Наверное, в каждой семье есть безвинно репрессированные родственники. Об этом нужно помнить!

На новой стеле в Коле высечены строки: «О люди! Люди с номерами. Вы были люди, не рабы! Вы были выше и упрямей своей трагической судьбы». - Это отрывок из стихотворения «лагерного» поэта Анатолия Владимировича Жигулина. Молодой студент был репрессирован в 1949 году как враг народа за участие в антисталинской организации. 18-летний юноша оказался на Колыме в лагере Бутучаг, на урановой обогатительной фабрике. Анатолий Жигулин провёл за колючей проволокой около пяти лет. Он автор знаменитой автобиографической книги «Чёрные камни», которая встала в один ряд с «Колымскими рассказами» Варлама Шаламова и «Архипелагом ГУЛАГ» Александра Солженицына.

В администрации города Кола подчеркнули, что уже в следующем году обустройство сквера в районе дома № 1 по улице Приморской продолжится. Парк украсят кусты белой сирени, а в самой зоне отдыха установят скамейки.

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