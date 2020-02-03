В Коле открыто пешеходное движение по Туломскому мосту на период его реконструкции

Для этого старый мост сдвинули в сторону на 16 метров и установили на временные опоры.

Теперь для жителей поселков Тулома, Верхетуломский и Приречное обеспечено пешеходное сообщение с административным центром - г. Кола, где расположены все социальные объекты.

К реконструкции моста через р.Тулома приступили в сентябре 2019 года. По окончанию работ Туломский мост будет иметь сталежелезобетонное пролетное строение с монолитной железобетонной плитой проезжей части. Кроме того, к двум полосам движения добавятся полосы безопасности и тротуары.

На период работ движение транспорта осуществляется в объезд по Кольскому мосту. Срок сдачи объекта в эксплуатацию: осень 2021 года.

Мостовой переход через Тулому является последним ремонтонепригодным искусственным сооружением на трассе «Кола» в Мурманской области и одним из 32 подобных объектов, приведение в порядок которых - одна из целей Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, сообщает Ирина Кукелева, специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Кола»."