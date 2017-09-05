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Мурманская область. Арктика05.09.17 07:30

В Коле отзвенела осенняя сельскохозяйственная ярмарка, пора готовиться к 90-летию со дня образования Кольского района

2 сентября в рамках празднования 90-летия Кольского района на площади около Центра Культуры состоялась традиционная «Кольская ярмарка-2017». В мероприятии приняли участие около тридцати предприятий агропромышленного комплекса, крестьянских и фермерских подсобных хозяйств Кольского района и Мурманской области.

- Кольская осенняя сельскохозяйственная ярмарка - это по настоящему яркое событие для всего района, - отметил в приветственной речи глава администрации Кольского района Александр Лихолат, - продукцию нашего совхоза «Тулома», колхозов «Энергия» и «Полярная Звезда», рыбоводческой фермы «Причальное» любят и покупают все жители Заполярья. Сами предприятия являются градообразующими для маленьких поселков.

На территории района функционирует 16 сельскохозяйственных предприятий, 7 крестьянско-фермерских хозяйств и 60 личных подсобных хозяйств. Благодаря субсидиям правительства Мурманской области и грантам администрации Кольского района сельхозпредприятия не только успешно работают, но и динамично развиваются.

По словам директора ГОУСП «Тулома» Екатерины Бугаенко, сейчас совхоз производит не только мясо, колбасы и молоко. В июле введена новая линия по изготовлению творожного крема. Легкая и полезная закуска готовится из натурального творога, чеснока, зелени и специй. Крем пользуется огромным спросом.

В этом году на ярмарке было много гостей. В Колу приехали фермеры из Саратовской, Ульяновской, Костромской и Воронежской областей.

- Привезли ряпушку пряного посола, это аналог вашей маленькой рыбки корюшки, - рассказал предприниматель Алексей Маринченко,- сейчас в Карелии идет ее нерест, в этот период рыбешка особенно жирная и вкусная. Помимо этого гости Кольской ярмарки могут попробовать настоящего онежского и ладожского леща. У нас его не только вялят, но и коптят горячим и холодным способом.

Недалеко от рыбных рядов расположились пасечники.

- Помимо меда, мы привезли целебные травы, – показал свой товар Юрий Матыцын из города Балашова Саратовской области. - Душица, зверобой, чабрец собраны в средней полосе России. Настои из этих растений дают общеукрепляющий и успокаивающий эффект.

Кульминацией ярмарочных мероприятий стала концертная программа творческих коллективов Кольского района. Солисты, вокальные дуэты, ансамбли и хореографические коллективы устроили на площади настоящий праздник.

Глава администрации вручил участникам ярмарки памятные дипломы. Александр Лихолат также пригласил всех гостей праздника приехать в Колу еще раз - 23 сентября. В эти дни будет праздноваться 90-летие со дня образования Кольского района. Запланированы масштабные народные гуляния. «Гвоздём» программы станет выступление известных столичных музыкантов.

 

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