В Коле полицейские в ходе погони задержали нетрезвого водителя «Мазды» без прав

Вчера днем сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что со стороны Никеля в Мурманск выехал автомобиль «Мазда 6» под управлением водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, который совершил ДТП и скрылся места происшествия.

Около 15.00 полицейские заметили указанный автомобиль на подъезде к Мурманску и попытались его остановить, однако водитель иномарки указание сотрудников ГИБДД не выполнил и продолжил движение в сторону Колы на большой скорости. Экипаж ДПС начал преследование, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал.

Водитель «Мазды», двигаясь с большой скоростью, опасно маневрировал, выезжал на встречную полосу, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Действуя в условиях крайней необходимости, сотрудники дорожной полиции выехали на полосу встречного движения. Уходя от столкновения со встречным автомобилем, при подъезде к Коле сотрудники ГИБДД допустили съезд в кювет. В результате ДТП никто не пострадал. На преследование нарушителя были ориентированы ближайшие наряды полиции.

Водитель «Мазды 6» оставил автомобиль во дворах в Коле и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД и доставлен в отдел полиции. Полицейские установили, что житель Никеля 1984 года рождения с признаками алкогольного опьянения ранее был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.