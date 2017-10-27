В Коле, Полярном и Ковдоре откроются передвижные выставки Мурманского областного краеведческого музея

30 октября в Музее истории города Колы (г. Кола, пер. Островский, д. 6) начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Бои на рубеже Верман».

Выставка посвящена обороне и разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье в 1941-1944 гг. На выставке будут представлены плакаты по военным периодам: оборонительные бои 1941 года, 101-й погранотряд и позиционный период, сентябрьское наступление 1944 года. Посетители увидят фотографии, письма и личные документы бойцов и командиров 101-го погранотряда, командующего 19-й армии Г. К. Козлова, наградные листы первых Героев Советского Союза на Кандалакшском направлении, посмертно представленные к высшей награде, а также статьи газет «За счастье Родины», «В бой за Родину», выпускавшихся в период войны.

Выставка будет работать до 30 ноября.

1 ноября в Городском историко-краеведческом музее г. Полярный (г. Полярный, улица Моисеева, д. 3) начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Советско-финляндская война 1939–1940 гг.».

На выставке будут представлены информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939–1940 годов, фронтовые письма, красноармейские книжки, личные документы бойцов, которые были удостоены звания Героев Советского Союза. Посетители увидят фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. Выставка подробно освещает события советско-финляндской войны на Кольском Севере, знакомит с ходом боевых действий на Мурманском направлении, с созданием и деятельностью Мурманского пограничного округа, 1-го Северного отряда пограничных кораблей, рассказывает о формировании Мурманской армейской группы, преобразованной в 14-й армию, боевых операциях Северного флота.

Выставка будет работать до 3 декабря.

1 ноября в Ковдорском районном краеведческом музее (г. Ковдор, ул. Коновалова, д. 3) начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурман многонациональный».

Гости музея узнают о 10 национально-культурных объединениях города Мурманска, среди которых Ассоциация кольских саамов, Еврейский благотворительный центр «Забота» - «Сияние Хэсэда», Литовское культурное общество г. Мурманска «Литва», Молдавский культурный центр «Флуераш», Мурманская областная общественная организация японской культуры «Япония в Мурманске» и другие.

Во временной экспозиции представлены цветные фотографии, рассказывающие о деятельности национально-культурных объединений города Мурманска в 2014-2016 годах: с фестивалей национальных культур, городских праздников, спортивных мероприятий, национальных праздников и выставок.

Выставка будет работать до 30 ноября.