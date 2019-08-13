В Коле прошел детский спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника

В физкультурно-оздоровительном комплексе Кольского района прошли «Веселые старты», в которых приняли участие учащиеся образовательных учреждений района. В начале мероприятия председатель профильного комитета областной Думы, призёр Олимпийских игр Лариса Круглова провела с юными спортсменами физкультурную разминку.

«В этом году День физкультурника отмечают в нашей стране уже в 80-й раз. И мы видим, что количество участников праздника с каждым годом растёт. Надо отметить, что физкультурно-оздоровительный комплекс, который был построен в 2013 году, успешно функционирует все эти годы, пользуется спросом, и даже в летнее время, когда большая часть населения выезжает, ФОК активно используется – в нём проводятся различные спортивные мероприятия», - отметила Лариса Круглова.

По завершении весёлых эстафет и интересных состязаний все участники праздника получили призы и памятные подарки.