В Коле прошел фестиваль военно-патриотической песни «Нам выпала честь прикоснуться к Победе»

21 октября в Кольском районном Центре культуры состоялся фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Нам выпала честь прикоснуться к Победе», посвящённый 73-ей годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье.



В фестивале, который проходит в Кольском районе уже третий год, приняли участие 26 исполнителей из воинских частей, расположенных в Гаджиево, Видяево, Печенге, Оленьей Губе, Кольском районе, в том числе военнослужащие культурно-художественной бригады подводных сил Северного флота, БПК «Адмирал Левченко», студенты МАГУ и курсанты Мурманского филиала Нахимовского училища. Конкурсанты исполнили популярные песни о Великой Отечественной войне, а также современные композиции, посвященные героям «горячих точек».



- Военная песня, которая объединила на этом фестивале людей самых разных возрастов, имеет огромную силу, - сказал в своей приветственной речи председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. - В годы Великой Отечественной войны песни «Катюша» фашисты боялись не меньше, чем одноименной реактивной установки. Военная песня - это не просто песня, а часть души. С ней наши бойцы поднимались в атаку, с песней ждали родных с фронта. Хотелось бы, чтобы военные песни не появлялись с новыми конфликтами, пусть войны останутся только в нашей памяти.



- С каждым годом фестиваль патриотической песни становится всё интереснее и интереснее, - отметил врио главы администрации Кольского района Игорь Богданов, - подобные мероприятия важны не только для Кольского района, Мурманской области, но и для всей страны в целом. Есть замечательная фраза: «Когда поют солдаты, дети спят спокойно». К этому и нужно стремиться. Такие конкурсы будут актуальны всегда.



Главной наградой фестиваля стала номинация Гран-при. Она была утверждена лично главой администрации Кольского района Александром Лихолатом. В этом году кубок достался рядовому Артему Таскаеву, который служит в одной из войсковых частей, расположенных недалеко от поселка Кильдинстрой.