В Коле прошли масштабные учения ФСБ

Тренировку возглавили начальник регионального Управления Федеральной Службы Безопасности Олег Герасин и первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин. В учениях приняли участие подразделения ФСБ, Росгвардии, полиции, МЧС, спасатели и врачи Центра медицины катастроф.

По легенде сегодня днем группа вооруженных террористов захватила несколько помещений Кольской ЦРБ. Преступники взяли в заложники часть пациентов и персонал медицинского учреждения. Сотрудники правопорядка оцепили здание больницы, рядом развернули передвижной штаб. На место ЧП в срочном порядке прибыло руководство ФСБ и правительства Мурманской области. Было принято решение начать операцию по освобождению заложников.

С условными преступниками начались переговоры. Параллельно, под прикрытием сотрудников спецподразделений, из корпусов больницы эвакуировали оставшихся граждан. По легенде учений некоторые из них получили травмы и ранения, пришлось использовать носилки и автомобили скорой помощи. Часть заложников оказалась заблокирована на верхних этажах здания. Пострадавших спустили на землю при помощи пожарной автолестницы и альпинистского снаряжения.

В результате спецоперации всех заложников удалось спасти, условных террористов обезвредили.