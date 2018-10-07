Мурманская область. Арктика07.10.18 12:52
В Коле прошло чествование работников сельского хозяйства Мурманской области
В торжественном мероприятии принял участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой.
В своем выступлении он отметил, что, несмотря на суровый северный климат, Кольский край богат сельскохозяйственными традициями:
«Сельское хозяйство на деле становится значимой отраслью экономики. Его представляют сельхозпроизводители региона, небольшие фермерские и крестьянские подворья, которые преумножают весь тот опыт, который был накоплен ветеранами агропромышленной отрасли. Искренне благодарю вас за нелегкий труд».
Сергей Дубовой пожелал работникам сельского хозяйства счастья, крепкого здоровья и высоких достижений в труде. Лучшим аграриям региона он вручил награды Мурманской областной Думы.
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