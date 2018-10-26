В Коле провели проведен районный молодежный исторический квест «Освобождение Заполярья»

В МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» (г. Кола, пер. Островский, д. 6) был проведен районный молодежный исторический квест «Освобождение Заполярья», посвященный 74-ой годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков на Кольской земле и 80-летию Мурманской области. В квесте приняли участие команды из Кольского района: МОУ «Мурмашинская СОШ №1», МБОУ «Кольская СОШ №2», МОУ «Туломская СОШ» и ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж».

Команды прошли 6 этапов, связанных между собой легендой, основанной на исторических фактах из биографии героя Советского Союза Л. А. Гальченко. Перед ребятами была поставлена боевая задача: добыть сведения о герое-летчике, участнике войны в Заполярье, и найти поселок Кольского района, в котором улица названа его именем. Чтобы разыскать сведения о герое-летчике, командам нужно было выполнить разнообразные задания на внимание, на командную работу и на знание истории Заполярья. Участники должны были преодолеть «минное поле», справится с шифром «Кардано», определить, какое направление охранял с воздуха герой легенды и какими орденами и медалями был награжден.

В роли трекеров на станциях выступили волонтеры «САМИ» (Союз активных молодых инициативных), которые отмечали время прибытия и убытия участников, использование командой подсказок и штрафы за неправильное выполнение задания.

В результате лучшей оказалась команда из МОУ «Мурмашинская СОШ №1», вторыми стали ребята из МОУ «Туломская СОШ», третьими – обучающиеся в МБОУ «Кольская СОШ №2». Призеры были награждены дипломами, а остальные участники – сертификатами за участие.