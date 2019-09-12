В Коле проводится процессуальная проверка по факту обнаружения фрагментов человеческого черепа

10 сентября в следственный отдел по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении фрагментов человеческого черепа. Останки обнаружены дорожными работниками в ходе установки дорожного знака на проезжей части по проспекту Советскому в городе Коле.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем СК России, осмотром которого иных фрагментов костей человека не обнаружено.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности погибшего, анализируются данные о пропавших без вести в Кольском районе. Назначена судебная медико-криминалистическая экспертиза, решается вопрос о проведении генетической экспертизы.