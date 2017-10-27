В Коле состоится гала-концерт фестиваля «ТРАССА»

В 2017 году уже прошли финалы фестиваля эстрадного вокала «Взлетная полоса», фестиваля клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп», фестиваля эстрадного и современного танца «Highway», фестиваля рок-музыки «Rock Motor», фестиваля театрального искусства «Анти-freeze», победители которых покажут свои выступления в рамках гала-концерта X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «ТРАССА», который пройдет 28 октября на сцене Кольского районного центра культуры. Также на гала-концерте выступят лауреаты и обладатели гран-при - высшей награды фестиваля «ТРАССА» прошлых лет.



Кульминацией фестиваля станет вручение гран-при участнику десятой, юбилейной «ТРАССЫ».



Приглашаем жителей и гостей региона на одно из самых ярких молодежных событий года 28 октября в Кольский районный центр культуры (г. Кола, Защитников Заполярья, д.7). Начало концерта - в 16.00, вход свободный. Ведущими мероприятия выступят Александр Суняев и Егор Банишевский.



Напомним, что фестиваль проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы. Организатором выступает министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.