В Коле состоится областной открытый конкурс ансамблей и оркестров русских народных инструментов «Кольские наигрыши»

26 ноября в Кольском районном центре культуры состоится областной открытый конкурс ансамблей и оркестров русских народных инструментов «Кольские наигрыши».

В конкурсе примут участие оркестры и ансамбли русских народных инструментов, а также солисты из культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из городов и поселков Мурманской области. Всего в оргкомитет поступило 14 заявок.

Участники конкурса представят программы, в которых прозвучат обработки, инструментовки, аранжировки народной музыки, произведения Мурманских композиторов, произведения для солистов в сопровождении ансамбля. Конкурсанты будут соревноваться в трех номинациях: «Детские ансамбли и оркестры русских народных инструментов (до 14 лет)», «Взрослые ансамбли и оркестры русских народных инструментов (от 15 лет)» и «Малые формы (соло, дуэты, трио)».

Все участники конкурса будут награждены дипломами, а победители - дипломом лауреата I, II, III степени в каждой номинации.