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Мурманская область. Арктика05.05.18 14:40

В Коле состоялась легкоатлетическая эстафета среди воспитанников дошкольных учреждений

5 мая в Коле в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» состоялась легкоатлетическая эстафета среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Кольского района, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Уже по традиции спортивная эстафета началась с веселой разминки, которую провела серебряный призер Олимпийских игр в Афинах Лариса Круглова.

- Конечно, такие соревнования очень нужны, родители с самого детства приучают детей к спорту, к здоровому образу жизни, - рассказала Региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия», Лариса Круглова. - В Кольском районе очень серьезно относятся к развитию спорта в целом, начиная от дошколят и заканчивая взрослыми спортсменами. Для этого здесь созданы все условия. Вообще в Мурманской области партийный проект «Детский спорт» реализуется с 2013 года. Одно из его ключевых направлений - реконструкция и ремонт спортивных залов в сельских школах. Другое - создание на базе учебных заведений спортивных клубов и секций. Предусмотрено в рамках проекта и проведение самых различных детских спортивных мероприятий, таких как эта эстафета.

Кольский район принимает участие в реализации программы «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Детский спорт» с 2015 года. За это время в образовательных учреждениях района было отремонтировано 11 спортивных залов, установлено 10 спортивных площадок. Объем финансирования мероприятий превысил 24,5 миллиона рублей. В этом году, в рамках партийного проекта, запланирован ремонт кровли спортивного зала Туломской СОШ.

Всего в забегах, посвященных 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне приняли участие представители 12 дошкольных образовательных учреждений района, общее количество участников превысило сто человек.

- Подобные спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, в Кольском районе проводятся уже на протяжении многих лет, - отметила заместитель секретаря местного отделения Кольского района Партии «Единая Россия», заместитель Главы администрации - начальник отдела образования Кольского района Ирина Непеина. - У нас очень активные дошкольники. Мы всегда рады приветствовать их родителей, которые занимаются физической культурой. Ведь взрослые своим примером показывают детям, как полезен спорт.

- Я «болею» за своего сына, - рассказала воспитатель МДОУ детский сад №10 комбинированного вида п. Мурмаши Надежда Аристова, - мы уже не первый год принимаем участие в этих забегах. Нам очень нравятся такие соревнования. В ребенке воспитывается командный дух.

В этот же день в Коле состоялись эстафеты для школьников, представителей учреждений и коллективов муниципальных образований района.

Надо отметить, что спорт в Кольском районе продолжает активно развиваться. В этом году в Коле появится освященная лыжная трасса протяженностью 5 километров. Также запланирован ремонт стадиона в поселке Молочном. В 2019 году планируется начать работы по капитальному ремонту еще одного стадиона, уже в поселке Мурмаши. Стоимость этого проекта оценивается в 20 миллионов рублей.

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