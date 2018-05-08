В Коле состоялся детский турнир по греко-римской борьбе, посвященный Дню Победы

Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе в Коле прошло первенство Мурманской области по греко-римской борьбе для юношей 2005, 2006 и 2007 годов рождения. В соревнованиях приняли участие порядка ста юных спортсменов из спортивных школ и секций Кольского района, Мурманска, Апатитов, Снежногорска, Полярного, Оленегорска и Североморска. Состязания были посвященны 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Параллельно с детским первенством в на площадке спорткомплекса состоялся и региональный чемпионат по греко-римской борьбе, в котором приняли участие более взрослые спортсмены. Из десяти лучших борцов в дальнейшем будет собрана сборная Мурманской области, которая в конце июня поедет в Архангельск на Чемпионат по греко-римской борьбе Северо-Западного Федерального округа