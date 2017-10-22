В Коле сотрудники дорожной полиции вместе с юными инспекторами движения рассказали водителям о последствиях превышения скорости

Сотрудники дорожной полиции Кольского района совместно с юными инспекторами дорожного движения провели в Коле акцию «Скорость должна быть разумной!». Проведение профилактической акции обусловлено статистикой: с начала октября на территории Кольского района в дорожно-транспортных происшествиях погибло четыре человека и семеро получили травмы различной степени тяжести.

Как показывает практика ГИБДД, в переходный период количество дорожно-транспортных происшествий значительно увеличивается. Основная причина связана с резким понижением температуры и образованием на проезжей части тонкого слоя льда, к которому водители зачастую бывают не готовы. К сожалению, не все водители вовремя перестраиваются на зимний стиль вождения и своевременно меняют летние шины на зимние, подвергая себя и других участников дорожного движения неоправданному риску.

При проведении акции юидовцы напомнили водителям о том, что при выборе безопасной скорости в осенне-зимний период необходимо учитывать погодные условия и состояние проезжей части. В целях безопасности следует также обеспечить своевременную смену летних шин на зимние и придерживаться следующих советов: воздерживаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других опасных маневров, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.

Стоит отметить, что к профилактической акции присоединился даже водитель автомобиля скорой медицинской помощи. Автолюбители приняли информацию юных помощников полиции и пообещали быть внимательными и дисциплинированными на дорогах.