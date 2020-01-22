В Коле в марте появится собственный выставочный зал

Вчера глава администрации Кольского района Александр Лихолат, глава Кольского района Андрей Малхасян и начальник МКУ «УГХ г. Кола» Александр Смирнов проинспектировали ход работ по строительству в Коле выставочного зала.

До этого историческая экспозиция, посвященная быту жителей древнего города, ютилась в нескольких кабинетах администрации муниципального образования. Со временем этих помещений стало не хватать, тогда и было принято решение выделить под выставочный зал собственное здание.

Работы в пустующем доме № 41 на проспекте Советском начались в августе этого года. На эти цели из бюджета города Колы были выделены порядка 13,5 миллиона рублей.

На момент начала реконструкции здание находилось в аварийном состоянии, фактически от строения оставались только каменные стены. Подрядчикам пришлось сносить крышу, менять балки и вновь укладывать кровлю, а также заново засыпать и заливать фундамент, укладывать новый пол.

На данный момент фасад здания практически готов, он покрашен, установлены новые окна. Почти смонтирована и система вентиляции. В помещениях также уже установлены обогреватели, осталось их подключить к сети. После того как здание начнут отапливать, подрядчик продолжит внутренние отделочные работы и проводку освещения в двух выставочных залах. Помимо этих помещений в здании будет оборудована туалетная комната, адаптированная под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья и гардероб.

Планируется, что выставочный зал в городе Кола начнёт работать уже в марте. Благоустроить территорию вокруг здания подрядчик обязуется до 1 июня, сообщает администрация Кольского района.