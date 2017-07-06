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Мурманская область. Арктика06.07.17 08:08

В Коле зацвели чудесные растения

Золотисто-оранжевая купальница, изумрудная лапчатка, бархатные нарциссы, сине-голубые колокольчики, аквилегия… Невозможно перечислить все растения, что зацвели нынешним летом на территории районного Дома детского творчества.

Яркая и пышная зелень в здешнем палисаднике прибавила красок старинной Коле. Особенно буйно цветет купальница, от которой просто невозможно глаз оторвать: оранжевый цвет вызывает бодрые, радостные чувства, ощущение тепла, как цвет огня или заходящего солнца. А ведь июнь в этом году был на редкость холодным. Природа «дошла» до того, что 20 июня обрушила на Кольское Заполярье настоящий зимний снегопад, о чём даже сообщали федеральные каналы. Но вопреки непогоде в Коле зацвели чудесные растения.

Эту красоту создали начинающие цветоводы - ребята из трудовых бригад, организованных при районном Доме детского творчества. Помимо того, что сажали растения, они ещё бережно за ними ухаживали: поливали и пропалывали.  В этом году здесь трудились учащиеся из Кольской школы № 2 и ученик мурманской гимназии № 10 Николай Ионов, который перешёл в девятый класс.

В трудовой бригаде при Доме детского творчества Николай работает второй год подряд, а в этом сезоне остался ещё и на вторую смену. Педагоги Дома Детского творчества хвалят его за трудолюбие и ответственное отношение к работе. Самому же Николаю работа приносит радость. А самое главное, помогает осуществиться мечте о новом компьютере.

- В июне я заработал около десяти тысяч рублей, - рассказал Николай Ионов. – В июле заработаю ещё и куплю на собственные деньги компьютер. Как раз к новому учебному году.

 

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