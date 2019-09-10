В Коле закрывается проезд по мосту через Тулому

10 сентября с 14.00 в связи с предстоящей реконструкцией закрывается мост в Коле через реку Тулома. Проезд автотранспорта по строению будет невозможен, однако пешеходный проход продолжит работать до 1 ноября.

C 1 ноября по 10 декабря по мосту будет полностью ограничено движение: как пешеходное, так и автомобильного транспорта. Заказчик работы по возведению нового моста - ФКУ Упрдор «Кола».

Сдать объект планируют 31 октября 2021 года.

По всем вопросам автомобильного и автобусного сообщения районного центра с населенными пунктами, расположенными на левом берегу реки Тулома можно обращаться в администрацию Кольского района, в отдел архитектуры, строительства и дорожной деятельности. Телефон – 8(815-53) 3-34-13 (в рабочие дни - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).