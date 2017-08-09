В Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88

Директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин проверил ход реконструкции на подстанции ПС-88 (150 кВ) в Кандалакшском районе Мурманской области.

Как пояснил Сергей Викулин, планом реконструкции предусмотрена разрезка заходящих на подстанцию линий электропередачи Л-152/Л-189 и заводка полученных трёх линий в ячейки на ПС-88. Производится также установка нового оборудования релейной защиты и автоматики, телемеханики, линий связи, ряд других работ.

«Сегодня мы видим, что подрядчик активно работает, сил и материалов достаточно. Выполнение всего комплекса предусмотренных проектом реконструкции работ, которые панируется завершить в текущем году, позволит нам значительно повысить надежность электроснабжения потребителей в южной и юго-западной частях Кольского полуострова, и, в том числе, города Ковдора», - сказал руководитель Колэнерго.

Также в ходе поездки Сергей Викулин посетил подстанцию ПС-370, расположенную в Мончегорске. Директор «Колэнерго» проверил рабочие места на энергообъекте и порядок допуска бригады к работам.