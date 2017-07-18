Мурманская область. Арктика18.07.17 12:37
В Колэнерго введён режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями
В связи с ухудшением метеорологической обстановки филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения в регионе.
С 11 часов 40 минут в Колэнерго действует режим повышенной готовности.
В энергокомпании осуществляется мониторинг фактических метеоусловий. Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники электроснабжения, спецтехника, аварийный запас.
Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 95 человек
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Последние комментарии
Ильчук А.
17.07.17 20:28
Наконец-то разродились, ясность хоть появилась. Реформаторы х*****ы!!! * - купюры внесла редакция.
Виктор Константинович
17.07.17 20:27
Думаю, что некоторые муниципалитеты потом будут так же "ответственны" перед автопредприятиями, как сегодня перед ресурсниками - будут накапливать миллионные долги.
Наталья Х.
17.07.17 20:21
платить за проезд будем больше
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