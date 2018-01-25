В Колэнерго введён режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды

В связи с усиление ветра на юге Мурманской области до 20 метров в секунду, обильным снегопадом, метелью филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения в регионе. С 22 часов 30 минут 24 января в «Колэнерго» действует режим повышенной готовности.

В энергокомпании осуществляется мониторинг фактических метеоусловий.

Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники электроснабжения, спецтехника, аварийный запас.

МРСК Северо-Запада обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Опасно для жизни приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе, чем на расстояние 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.