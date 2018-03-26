В Колэнерго введён режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды
В связи с ожидаемым усилением ветра на севере Мурманской области до 15-20 метров в секунду, обильным снегопадом, метелью филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения в регионе.
С 16 часов 30 минут 26 марта в Колэнерго действует режим повышенной готовности.
В энергокомпании осуществляется мониторинг фактических метеоусловий.
Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники электроснабжения, спецтехника, аварийный запас.
МРСК Северо-Запада обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Опасно для жизни приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе, чем на расстояние 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.
Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52.