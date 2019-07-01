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Мурманская область. Арктика01.07.19 14:16

В колледжах и техникумах региона началась приёмная кампания

В колледжах и техникумах Мурманской области началась приёмная кампания. В этом году общий объем контрольных цифр приема на обучение за счет средств областного бюджета остался на уровне предыдущих лет и составил 3490 человек для обучения по 80 образовательным программам среднего профессионального образования.

Более 60% бюджетных мест относятся к профессиям и специальностям технического или естественнонаучного профилей, более 11% – медицинского профиля, 10% – педагогического профиля.

Мурманская область участвует в реализации федерального приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий», в рамках которого внедряются новые образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующие лучшим современным стандартам и передовым технологиям, – образовательные программы ТОП-50. В 2019 году планируется набор по 21 программе ТОП-50 в 13 образовательных организациях, в том числе внедрение двух новых для Мурманской области образовательных программ: «Контроль работы измерительных приборов» (Мончегорский политехнический колледж) и «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» (Мурманский колледж экономики и информационных технологий). На обучение по программам ТОП-50 выделено 1250 бюджетных мест.

Кандалакшский индустриальный колледж открывает новую востребованную работодателями образовательную программу среднего профессионального образования «Электромонтер по ремонту электросетей» (25 бюджетных мест), Мурманский технологический колледж сервиса впервые объявил набор на обучение по специальности «Финансы» (внебюджет).

Также за счёт средств областного бюджета в семи областных колледжах (Апатиты, Кандалакша, Ковдор, Кола, Мончегорск, Мурманск, Оленегорск) осуществляется прием лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обучение проходит по программам профессиональной подготовки по следующим профессиям: жестянщик, маляр, пекарь, повар, продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров, слесарь по ремонту автомобилей, штукатур.

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