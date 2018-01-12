В колониях Мурманской области подвели итоги конкурса снежных фигур

Сотрудники воспитательных отделов исправительных колоний региона в преддверии новогодних праздников организовали конкурс снежных фигур среди осуждённых. Данный конкурс давно стал традиционным. Правда, пару раз погода вносила свои коррективы в проведение любимого всеми творческого состязания. Творения местных мастеров не доживали даже до подведения итогов. Но в этом году зима прочно вступила в свои права, а значит – снежным скульптурам суждено было появиться.

Как правило, осуждённые учреждений УИС Заполярья с большой охотой участвуют в подобных весёлых творческих состязаниях. Причём проверить свои возможности решаются не только обладающие реальными художественными способностями, но практически все желающие. Вот и на этот раз в каждом учреждении на конкурс заявилось предостаточно участников.

Во время конкурса у осужденных была возможность проявить творчество и создать любого героя. Снежных дел мастера слепили множество персонажей из мультфильмов, традиционных сказочных героев - деда Мороза и Снегурочку. Но, безусловно, фаворитом фантазии «снежных» скульпторов стал символ нового 2018 года - Собака. Многие работы создавались коллективно, некоторые - результат творения одного мастера.

Накануне старого Нового года в колониях подвели итоги конкурса. Победители получили в награду сладкие призы и положительные эмоции от процесса создания своих снежных творений, которые пусть и недолго, но будут дарить радость, украшая собой плацы учреждений.