В колониях Мурманской области проходят мероприятия, посвященные Дню Победы

В преддверии Дня Победы в вечерней школе №18 и ее филиалах при исправительных учреждениях региона проведены мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Учителя школ подготовили для обучающихся тематические классные часы, интеллектуально-познавательные викторины, виртуальные экскурсии, повествующие об этом значимом событии в нашей истории. В ходе мероприятий школьники познакомились как с общеизвестными, так и с малоизвестными фактами о Великой Отечественной войне, совершили виртуальную экскурсию в Долину Славы.



На книжной выставке из библиотечного фонда школы все желающие смогли ознакомиться с документальной и художественной литературой, посвященной героическим страницам Великой Отечественной войны.



Ученики, принимавшие активное участие в воспитательных мероприятиях, были награждены грамотами и призами.