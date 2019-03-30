В колониях регионального УФСИН предотвращают систематические попытки передачи средств сотовой связи сидельцам

Сотрудники региональных исправительных колоний предотвратили несколько попыток доставки в учреждения запрещённых предметов. В первом случае в ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 при досмотре почтовой посылки, поступившей осуждённому от жителя Оленегорска, было обнаружено 5 сим-карт внутри флакона с шампунем.

Во втором случае в мурмашинской исправительной колонии особого режима № 16 был обнаружен мобильный телефон, спрятанный в пакете с сахарным песком. Незаконное вложение находилось в почтовой посылке, отправленной жительницей Кировска.

В настоящее время по данным фактам в УФСИН проводятся проверки.