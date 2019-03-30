Мурманская область. Арктика30.03.19 09:40
В колониях регионального УФСИН предотвращают систематические попытки передачи средств сотовой связи сидельцам
Сотрудники региональных исправительных колоний предотвратили несколько попыток доставки в учреждения запрещённых предметов. В первом случае в ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 при досмотре почтовой посылки, поступившей осуждённому от жителя Оленегорска, было обнаружено 5 сим-карт внутри флакона с шампунем.
Во втором случае в мурмашинской исправительной колонии особого режима № 16 был обнаружен мобильный телефон, спрятанный в пакете с сахарным песком. Незаконное вложение находилось в почтовой посылке, отправленной жительницей Кировска.
В настоящее время по данным фактам в УФСИН проводятся проверки.
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Последние комментарии
Виктор
29.03.19 22:49
Прислал Путин д****а, теперь будем его слушать! * - купюры внесла редакция.
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KRAB
29.03.19 15:39
Понятно, что Ч****ы летают с одного дерева на другое, им не сидится на одном месте. Но нельзя чирикать постоянно и обещать невозможного. Он хоть с документами по рыбной отрасли познакомился? Вот есть
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл наши глаза на бедственное состояние рыбной отрасли на Мурмане
DoctoR51
29.03.19 12:18
Не понял! По отчету в региональном здравоохранении все путем, все прекрасно. А почему Перетрухина убрали, когда его награждать надо?! Не пора ли гнать в шею тех, кто этот отчет готовил?
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